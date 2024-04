Mercato - PSG : Coup de tonnerre en Angleterre pour l'après-Mbappé ?

La rédaction

Alors que la saison n’est même pas encore terminée, et que de grandes échéances arrivent pour le Paris-Saint Germain, l’été promet également d’être agité au Parc des Princes. Si le départ de Kylian Mbappé ne fait plus aucun doute, reste désormais à savoir qui aura la lourde tâche d’endosser le costume de leader de l’équipe francilienne. Les dirigeants rouges et bleus aimeraient faire revenir Xavi Simons, mais la tâche s’annonce rude.

Comme chaque été, le Paris-Saint Germain compte s’agiter sur le marché des transferts. Mais cette fois-ci, c’est un joueur appartenant déjà au club de la capitale qui focalise l’attention les Franciliens : Xavi Simons. Nasser al-Khelaïfi envisage de rapatrier le jeune crack néerlandais qui cartonne en prêt sous le maillot de Leipzig pour assurer la succession de Kylian Mbappé au PSG, mais il existe de nombreux prétendants dans ce dossier, comme par exemple le FC Barcelone. Et ce n'est pas tout...

Mercato - PSG : Un grand nom étranger confirme des négociations ! https://t.co/yPQq46ncvu pic.twitter.com/euqC1xz0m0 — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Chelsea prêt à sortir l’artillerie lourde

TEAMtalk annonce que Chelsea serait particulièrement intéressé par le profil de Xavi Simons. Les Blues auraient même déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur du PSG. Le média britannique précise que les pensionnaires de Stamford Bridge seraient prêts à dégraisser leur effectif pour enrôler le milieu offensif de 21 ans, en se séparant de Conor Gallagher, Trevoh Chalobah et Armando Broja.

Arsenal en embuscade