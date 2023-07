Une superstar reçoit un gros coup de pression de la NBA

Florian Barré

La NBA a envoyé vendredi, aux 30 franchises de la ligue, un communiqué concernant la demande d'échange du meneur vedette des Trail Blazers de Portland Damian Lillard. Ce dernier concédait que l’intéressé et son agent, Aaron Goodwin, avaient été avertis que tout commentaire suggérant un départ du joueur seulement vers Miami serait soumis à la discipline de la ligue.

Damian Lillard, qui préférerait un échange au Miami Heat, a demandé à être tradé par Portland au début du mois de juillet, peu après le début de l'agence libre en NBA. Les Trail Blazers ont confirmé la demande de Lillard dans un communiqué, disant qu'ils exploreraient les opportunités commerciales qui étaient dans le meilleur intérêt de l'équipe. Ainsi, Aaron Goodwin a dit aux équipes qui n'étaient pas situées à Miami que récupérer Lillard serait synonyme de récupérer un joueur malheureux.

NBA : Wembanyama rejoint par un autre espoir français chez les Spurs https://t.co/IrfzXIToFF pic.twitter.com/feu35ncbfZ — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

La NBA fait son enquête

« Nous avons interviewé Goodwin et Lillard et nous avons également parlé avec plusieurs équipes de la NBA à qui Goodwin a parlé », a déclaré la note de service que la NBA a envoyé aux différentes franchises. « Goodwin a nié avoir déclaré ou indiqué à une équipe que Lillard refuserait de jouer pour eux. Goodwin et Lillard nous ont affirmé que Lillard effectuerait pleinement les services demandés en vertu de son contrat de joueur dans n'importe quel scénario commercial. Les équipes concernées ont fourni des descriptions de leurs communications avec Goodwin qui étaient pour la plupart, mais pas entièrement, conformes aux déclarations de Goodwin qui nous ont été faites. »

La NBA menace toute la ligue