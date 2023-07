Après avoir clashé LeBron James, un joueur de NBA prend un retour de bâton terrible

Florian Barré

Durant l’intersaison en NBA, Houston a récupéré Dillon Brooks pour 86 millions de dollars sur quatre ans. Un retour aux sources pour celui qui a été drafté en 2017 par les Rockets avant d’être immédiatement échangé aux Grizzlies. Ceux-là même qui ont décidé de se séparer du swingman cet été, jugé parfois trop bavard par rapport à son influence sur le parquet. En outre, depuis qu’il s’en est pris ouvertement à LeBron James durant les derniers playoffs, la carrière de Brooks va de mal en pis.

Dillon Brooks a passé les six premières saisons de sa carrière à Memphis où il a réussi à se tailler un joli rôle en 3 et D. Pourtant, ce même rôle l’aurait conduit à sa perte, le limitant dans sa capacité à scorer, comme ce fut le cas contre les Lakers au premier tour des dernières séries éliminatoires. C’est en partie pour cela que les Grizzlies ont fait le choix d’envoyer l’arrière/ailier chez les Rockets. L’insider, Tim MacMahon, souligne d’ailleurs sur The Lowe Post que le joueur ne voulait pas « être une quatrième ou une cinquième arme offensive » dans une franchise. Pourtant, il n’est pas certain que l’herbe soit plus verte ailleurs.

Brooks découvre un nouveau projet

Du côté d’Houston, l’objectif est clair. Le Canadien arrive dans le groupe avec le statut du joueur expérimenté qui apportera ses qualités défensives et sa rage de vaincre. Et malgré son lourd salaire, il n’est pas encore dit qu’il joue un rôle prépondérant la saison prochaine. En effet, le projet des Rockets s’articule surtout autour de la jeunesse et des talents à développer. Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. ou encore Jalen Green seront donc au centre de l’attention d’Ime Udoka et de son staff.

Des statistiques peu avantageuses