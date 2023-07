Lionel Messi, problèmes familiaux... Michael Jordan se fait découper

Florian Barré

Depuis toujours, la relation entre la légende de la NBA Michael Jordan et son fils Marcus n’est pas au beau fixe. Dernièrement, le fait que Marcus Jordan ait officialisé sa relation avec Larsa Pippen, l’ex-compagne du coéquipier de son père Scottie Pippen, n’a rien arrangé. Interrogé dans un podcast sur Spotify, l’homme de 32 ans est revenu sur la raison pour laquelle il peine à entretenir une bonne relation avec son paternel.

C’est certainement difficile d’être le fils d’une star planétaire. Depuis sa naissance, le 24 décembre 1990, Marcus vit une vie différente de celle des autres. Il est et sera pour toujours l’enfant de Michael Jordan, aujourd’hui l’un des plus grands sportifs de l’histoire de l’humanité. Mais pour être élevé à un tel rang, ça a un prix. His Airness était à fond dans le succès de son équipe en NBA, trop pour passer du temps avec les membres de sa famille. En 2023, Marcus Jordan ne l’a toujours pas digéré.

Michael Jordan n’est pas Lionel Messi

Récemment, celui qui a vu sa carrière de joueur de basket être écourté très tôt, à la fac, s’est exprimés son podcast Separation Anxiety , aux côtés de sa conjointe Larsa Pippen. Pour se faire comprendre, l’intéressé a évoqué la situation de Leo Messi, nouveau joueur de l’Inter Miami. Ce dernier avait été aperçu en famille en train de faire ses courses, malgré une certaine popularité : « J’aime voir que ces personnes font des choses ensemble, en famille. J’ai déjà parlé de ce sujet dans le passé. D’être un athlète, de grandir dans une famille d’une personnalité publique. Parfois, on doit reprocher aux pères de ne pas être présent. Et quand je vois Messi… il prend le temps d’être avec sa famille pour faire des simples courses. On adore voir ça ! »

Voyages de golf, penchant pour le jeu… Les priorités de MJ n’étaient pas les bonnes

C’est évident, Marcus regrette de ne jamais avoir connu des moments aussi simples avec son père. Il est vrai que Michael Jordan a régulièrement été absent, toujours très occupé par des affaires sportives et extra-sportives. Ses problèmes de jeu, qui l'ont amené à être traîné devant les tribunaux ont certainement joué un rôle. Tout comme ses voyages réguliers avec Charles Barkley et Tiger Woods pour jouer au golf. Cela, associé à son emploi du temps chargé en tant que superstar de la NBA et icône sportive, a probablement rendu les choses encore plus difficiles.