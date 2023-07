NBA : LeBron James proche de la retraite, c'est quoi la suite ?

Florian Barré

LeBron James a fait plus qu'assez pour s'imposer comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA au cours de ses 21 saisons dans la ligue. La couronne du « meilleur marqueur de l’histoire de la ligue » est déjà sur la tête du King, à laquelle on ajoute quatre championnats et quatre titres de MVP. Cependant la fin approche à grands pas et en se projetant, le Hall of Famer Tracy McGrady a donné une indication sur la suite de la carrière de James.

Il faut se rendre à l’évidence, la NBA s’apprête peu à peu à fermer une page essentielle de son histoire. Toutes les bonnes choses ont une fin et on peut dire allègrement que LeBron James fait partie de ses bonnes choses de la vie. L’on suppose que le King jouera au moins deux saisons supplémentaires dans la ligue – juste assez de temps pour être sur un parquet avec son fils Bronny, si la santé du garçon vient en s'améliorant – avant de mettre fin à son immense carrière.

James assez fortuné pour ce projet

Mais une fois que LeBron aura décidé de clore ce chapitre, que se passera-t-il pour lui ? L’ailier a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il voudrait investir dans une franchise NBA, à la manière d’un Michael Jordan chez les Hornets - récemment vendu pour 3 milliards de dollars. Par ailleurs, l’argent ne devrait pas être un problème pour LBJ lorsqu'il s'agira de se familiariser avec le côté « propriétaire », puisqu’il possède une valeur nette qui dépasserait 1 milliard de dollars et qui continue d’augmenter dans la mesure où sa carrière n’est pas terminée selon Spotrac .

LeBron James à Las Vegas ?