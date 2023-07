NBA : LeBron James rassuré, un motif d'espoir réside

Florian Barré

Alors que Bronny s’est effondré sur le parquet en début de semaine, victime d’un arrêt cardiaque, LeBron James a enfin donné des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de son fils aîné. Pour autant, rien n’assure encore que ce dernier pourra reprendre normalement la pratique du sport, lui qui rêvait de jouer en NBA avec son paternel. Mais un motif d’espoir existe bel et bien puisque nombreux sont les joueurs qui ont fait carrière avec des soucis cardiaques.

Depuis ce lundi, le monde du basket retient son souffle. LeBron James a connu ce que tout père peut redouter pour ses enfants. Si la famille a dans un premier temps annoncé que Bronny avait été traité par le personnel médical sur place, puis hospitalisé et transféré en unités de soins intensifs dans un état « stable », les dernières nouvelles sont un peu plus rassurantes. « Tout le monde se porte bien. Notre famille est réunie et en bonne santé, et nous ressentons votre amour. Nous aurons plus de choses à dire quand nous serons prêts, mais je voulais dire à tout le monde combien votre soutien a compté pour nous tous ! » a tweeté le King ce mercredi.

Le rêve de NBA s’éloigne ?

De son côté, le centre hospitalier a confirmé les nouvelles rassurantes en publiant un communiqué : « Grâce à la réaction rapide et efficace de l'équipe médicale, Bronny James a été traité avec succès. Il est arrivé au centre médical Cedars-Sinai parfaitement conscient, intact sur le plan neurologique et stable. M. James a été rapidement pris en charge par un personnel hautement qualifié et a été renvoyé chez lui, où il se repose. » Il est impossible, après avoir été victime de problèmes cardiaques, de ne pas remettre en question la suite de la carrière de Bronny James, lui qui s’apprêtait à démarrer sa dernière année universitaire avant de participer à la draft 2024. En revanche, le tableau n'est pas tout noir, puisqu'il existe certains joueurs ayant pu faire une carrière parfois bien plus qu'honorable, malgré des anomalies cardiaques et/ou des interventions chirurgicales au niveau du coeur. C’est par exemple le cas de Jeff Green.

Ces joueurs qui ont fait carrière en NBA avec un coeur défaillant