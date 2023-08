NBA : Un numéro un de draft prend une grande décision avant la prochaine saison

Florian Barré

Anthony Edwards, ancien premier choix de draft des Minnesota Timberwolves, a tout récemment accordé un entretien à l’insider Shams Charania. Durant celui-ci, il a avoué avoir décidé de changer de numéro pour la saison NBA à venir. L’arrière récupèrera le #5 qu’il portait au lycée et à l’université, laissant de côté le #1.

Anthony Edwards portait le numéro 5 lorsqu’il était encore au lycée et à l’université. Cependant, celui-ci n’a pas eu l’occasion de revêtir ce numéro lorsqu’il a été drafté par les Timberwolves en 2020, car Malik Beasley le portait et ne voulait pas s’en séparer. L’année dernière, c’était Kyle Anderson qui portait le numéro 5 au sein de la franchise du Minnesota. Cette saison, Anderson a accepté de lâcher ce numéro et Edwards a donc décidé de le porter.

La nouvelle superstar de la NBA affiche de grandes ambitions pour un coéquipier de Wembanyama en équipe de France https://t.co/tSUf96oim8 pic.twitter.com/Gl2z4RbVN9 — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

« Le cinq a toujours été mon chiffre »

Dans l’entretien avec Charania, Ant-Man a concédé avoir attendu ce moment impatiemment : « Je veux faire savoir à tous les fans des Minnesota Timberwolves que je passe du n° 1 au n° 5 cette année, a déclaré Edwards. Je veux dire, le cinq a toujours été mon chiffre. Lycée, collège, AAU, ça a toujours été un numéro pour moi que j’ai toujours voulu et j’ai essayé de l’obtenir quand j’ai été drafté, je n’ai tout simplement pas pu. Mon coéquipier l’avait. Donc, je veux dire, une opportunité s’est présentée cette année et je l’ai saisie. »

Une signification particulière