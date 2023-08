Finales NBA : Coéquipier de Jimmy Butler, il dévoile enfin la raison de la défaite du Heat contre les Nuggets

Florian Barré

Le Miami Heat a vécu une fin d’année absolument folle en NBA. Huitièmes à l’issue de la saison régulière, Erik Spoelstra et ses joueurs ont réussi à évincer les Bucks, les Knicks et les Celtics pour se hisser jusqu’en finale. Mais face à Denver et au monstre Nikola Jokic, Jimmy Butler et consorts ont chuté assez lourdement. Une défaite 4-1 que Bam Adebayo a essayé d’expliquer ce lundi.

Les fans du Heat se souviendront de cette saison 2022-23. En rejoignant Denver en Finales NBA, le Heat a également rejoint les Knicks de 1999 en tant qu’outsider qui climatise toute sa conférence. Une bonne étiquette d’underdog qui va aussi bien à l’un qu’à l’autre, et qui montre toute la résilience de ces deux groupes, à 24 ans d’écart. Malheureusement, comme la franchise new-yorkaise face aux Spurs, les Floridiens se sont inclinés 4-1 contre les Nuggets.

Les blessures ont eu raison du Heat

La raison ? Bam Adebayo la dévoile. Le pivot All-Star du Heat s’est entretenu avec Leonard de Solms d’ ESPN : « J'ai l'impression que nous avons échoué parce que nous avons eu (bon nombre) de blessures lors de la saison 2022-23. À travers tous ces hauts et ces bas tout au long de la saison... J'ai l'impression que la fatigue a fait des ravages. » En effet, Miami n’a pas pu esquiver la terrible loi de l’enchaînement des matchs. Butler a souffert d’une entorse à la cheville contre les Knicks, qui l’a suivi pour le reste des playoffs. Caleb Martin et Gabe Vincent n’ont pas non plus été épargnés. Et avant même cela, Tyler Herro et Kyle Lowry ont connu des blessures importantes. Main cassée pour le premier, genou malade pour le second.

Juste une classe d’écart

Bien qu'il y ait certainement une part de vérité dans ce que dit Adebayo, le Miami Heat a été diminué tout au long des séries éliminatoires et a quand même réussi à éliminer les Bucks, les Knicks et les Celtics en étant en désavantage numérique. En ce qui concerne les Nuggets, il y avait juste un réel niveau d’écart avec Miami et tous les adversaires précédents. La preuve en est, Mike Malone n’a jamais tremblé et a même infligé un terrible sweep (4-0) aux Lakers de LeBron James en finales de conférence.