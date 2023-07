NBA : Sans Wembanyama, Gobert fait une grande annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battue en demi-finale il y a quatre ans après avoir éliminé Team USA, l’équipe de France sera revancharde sur cette Coupe du monde. Après deux finales perdues aux JO et à l’Euro, Rudy Gobert a annoncé la couleur : il veut la médaille d’or. Mais il faudra faire sans Victor Wembanyama…

Enfin la bonne pour l’équipe de France ? Quatre ans après la défaite frustrante en demi-finale contre l’Argentine, les Bleus tenteront de faire mieux sur cette Coupe du monde. Les hommes de Vincent Collet font partie des favoris, eux qui restent sur une médaille d’argent aux Jeux Olympiques et à l’Euro. Deux belles performances mais toujours pas de titre pour la génération de Rudy Gobert et Evan Fournier.

«L'objectif final, c'est d'avoir la médaille d’or»

Interrogé par le journal L’Équipe , le pivot des Timberwolves est très clair sur les ambitions de l’équipe de France : « J'aime beaucoup l'état d'esprit qu'on a sur ce début de préparation. On va jouer une Coupe du monde, où il y a plus de matches qu'aux Jeux Olympiques (8 contre 6 en cas de parcours jusqu'en finale). On veut continuer à progresser chaque jour, y compris pendant la compétition. L'objectif final, c'est d'avoir la médaille d'or, celle qu'on n'a pas encore réussi à obtenir ».

Victor Wembanyama n’y sera pas