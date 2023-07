NBA : Wembanyama rejoint par un autre espoir français chez les Spurs

Florian Barré

Choisi en 44e position de la dernière Draft par les Spurs, Sidy Cissoko a dû patienter plus d’un mois pour signer son contrat avec la formation texane mais c’est désormais chose faite. Il a signé un contrat classique, de type 2+1, avec une dernière saison en « team option » et jouera donc avec son coéquipier Victor Wembanyama sous la houlette du mythique Gregg Popovich.

Annoncé fin juin, le contrat de Sidy Cissoko chez les Spurs a mis du temps à être signé mais c’est fait, d’après de nombreux journalistes et insiders, qui parle d’un contrat de deux ans avec une année en option. Depuis de nombreuses années, les scouts de San Antonio sont réputés pour faire partie des meilleurs de la ligue. Ils parviennent souvent à trouver des seconds tours de draft qui deviennent des steals, c’est-à-dire d’excellentes pioches. En espérant que ce soit le cas pour le meneur/arrière de 19 ans.



Une Summer League réussie

L’ancien joueur de la Team Ignite, en G-League, a donc deux années pleinement garanties pour faire ses preuves dans une franchise en reconstruction. Une belle surprise pour un joueur drafté au second tour. Cissoko a par ailleurs déjà commencé à impressionner ses pairs avec ses quelques apparitions en Summer League. Le 44e choix de la dernière draft a joué 23,8 minutes en moyenne par match pour 5.2 points, 5.8 rebonds, 2.8 passes et 1 contre. Assez pour convaincre les Spurs de lui accorder une énorme confiance.

Cissoko bloque une place à San Antonio

Avec cette signature, San Antonio a désormais 18 joueurs avec des contrats classiques et garantis pour la saison prochaine, plus deux « two-way contracts ». Le club va donc devoir couper ou transférer au moins trois joueurs puisque seulement 15 sont autorisés pendant la saison régulière. Cameron Payne, Devonte’ Graham, Malaki Branham, Doug McDermott, Reggie Bullock, Julian Champagnie, Blake Wesley, Khem Birch, Cedi Osman et Charles Bassey sont donc menacés. Quoi qu’il en soit, le compte est bon pour les Français dernièrement draftés. Ils possèdent tous un bail garanti : Victor Wembanyama (1er choix, San Antonio), Bilal Coulibaly (7e choix, Washington), Rayan Rupert (43e choix, Portland) et maintenant Cissoko.