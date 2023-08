NBA : Le clan Wembanyama annonce du lourd pour son avenir

Alexis Brunet

Dans quelques semaines, Victor Wembanyama fera officiellement ses débuts en NBA. Pour le moment, il n'a disputé que la Summer League, au cours de laquelle il a livré de belles performances. Cela devrait normalement bien se passer pour Wemby dans la plus grande ligue de basket du monde, mais il y aura tout de même quelques points à améliorer. Pour Bouna Ndiaye, agent du joueur de 19 ans, il y a des chances qu'il soit injouable dans cinq ans.

Il sera l'attraction de la rentrée en NBA. Victor Wembanyama devra prouver que sa réputation n'est pas usurpée et qu'il a les épaules pour se confronter aux plus grandes stars du basket, voire de briller sur les parquets américains. On a déjà pu apercevoir un petit échantillon de la palette du Français, puisqu'il a disputé la Summer League avec San Antonio. Il a livré de belles performances, mais il devra encore élever son niveau un peu plus en NBA.

« Dans 5 ans, comment tu pourras défendre sur lui ? »

Victor Wembanyama n'a que 19 ans. Il a beau être catalogué comme un génie du basket, il doit encore améliorer certains aspects de son jeu. Mais pour son agent Bouna Ndiaye, interrogé par le site Andscape , cela ne devrait pas poser trop de problèmes à Wemby. En effet, il le voit devenir injouable dans quelques années. « Je suis impatient pour lui parce qu’il veut être spécial. Il veut être imprévisible. Il veut être excellent dans tous les domaines et il y travaille. J’ai hâte de voir quand il y arrivera. Il a encore du potentiel. Il peut améliorer son tir. Il peut améliorer son corps. Il peut améliorer son éthique de travail. Dans 5 ans, comment tu pourras défendre sur lui ? »

Wembanyama ne disputera pas la Coupe du Monde

Pour essayer de s'intégrer au mieux dans sa nouvelle équipe de San Antonio, Victor Wembanyama a pris la décision de ne pas participer à la Coupe du Monde qui aura lieu à partir du 25 août. Un choix très dur à prendre pour le jeune joueur, qui rêvait de participer à la compétition avec les Bleus, et de gagner quelque chose avec son pays ; mais ce n'est que partie remise.