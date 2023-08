La nouvelle superstar de la NBA affiche de grandes ambitions pour un coéquipier de Wembanyama en équipe de France

La rédaction

En playoffs l’an dernier et éliminés par les champions en titre, les Wolves du Minnesota ont envie de faire encore mieux l’an prochain. La franchise est très ambitieuse à l’Ouest, à l’image d’Anthony Edwards, déterminé à tout rafler. Il a même déjà un premier objectif personnel pour Rudy Gobert.

Actuellement avec les Bleus pour la préparation au Mondial, Rudy Gobert espère monter en puissance avant le début de la NBA. Il retrouvera ses coéquipiers en septembre pour le camp d’entraînement, puis la saison régulière débutera en octobre. Les hommes de Chris Finch espèrent connaître moins de problèmes que l’an dernier, notamment avec la longue blessure de Karl-Anthony Towns et les soucis comportementaux d’Anthony Edwards - auteur d’un like controversé sur un message d’un fan dénigrant Gobert en avril.

NBA : Les Lakers de LeBron James prévoient du lourd pour la prochaine saison https://t.co/SLXe1AqOWa pic.twitter.com/0c7rdeynwV — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Les ambitions d'Edwards

Edwards a d’ailleurs pris une décision importante récemment, en passant du numéro 1 au numéro 5, comme Shams Charania l’a révélé ce mardi. L’arrière a bien l’intention de porter ce nouveau maillot fièrement, et espère que chacun à Minnesota visera un objectif assez dingue pour cette campagne 2023/24. Edwards a même déjà trouvé pour Gobert : « Nous voulons gagner 50 matchs, nous voulons que Karl-Anthony Towns soit à un niveau MVP… Nous voulons que Rudy Gobert soit le défenseur de l’année… Cette année, nous serons bien meilleurs. » a balancé le nouveau franchise player des Loups .

« Je vais faire tout ce qu'il faut pour essayer d'atteindre ce niveau »