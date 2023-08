NBA : Une franchise mythique inquiète

Florian Barré

Une myriade de mots peut être utilisée pour décrire les équipes de la NBA. Idéalement, la confusion n'en fait pas partie. Les franchises ont besoin d'un objectif et un plan pour donner vie à chacune de leurs saisons. Pour certaines, c'est aussi simple que le championnat et la bague. Pour d'autres, l'accent peut être mis sur le développement de jeunes talents pour avoir une chance de concourir demain pour le titre. Et puis il y a les Chicago Bulls...

En mai 2021, le vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Bulls, Artūras Karnišovas, a déclaré aux journalistes : « Nous ne nous contenterons pas de la médiocrité ici. » Combinez cette citation avec toutes les performances et les décisions du personnel de Chicago depuis, et vous avez la situation la plus déroutante de la NBA. Difficile de comprendre la direction que prend le projet de la franchise, six fois championne NBA.

Des débuts difficiles

Depuis qu'ils ont regroupé le trio Zach LaVine - DeMar DeRozan - Nikola Vučević en 2021, les Bulls ont obtenu un total combiné de 86 victoires pour 78 défaites. Lors de leur première année ensemble, ils ont été éliminés au premier tour des playoffs. La saison passée, ils n'ont en revanche pas réussi à passer la case play-in. Les Bulls ont terminé les deux campagnes aux 20e et 13e rangs, respectivement. Ce qui est extrêmement décevant, pour ne pas dire médiocre au vu des forces en présence.

L’intersaison surprenante des Bulls