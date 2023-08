Avant le début de la nouvelle saison NBA, Wembanyama fait de l'ombre à un autre crack

Florian Barré

Cet été, l’euphorie autour de l’arrivée chez les Spurs de Victor Wembanyama a quelque peu éclipsé les performances resplendissantes de Chet Holmgren en Summer League. L’intérieur de 21 ans d’Oklahoma City possède des caractéristiques similaires à celles du prodige français mais n’a pas pu les montrer lors de sa première année en NBA, à cause d’une importante blessure au pied.

Début juillet, lors de la Summer League, tous les yeux étaient rivés sur un seul homme : Victor Wembanyama. Le Français de 19 ans a porté, contre son gré, toute l’attention sur lui. Les observateurs ont afflué, les audiences télés ont explosé, pour voir celui qui est perçu comme le plus grand prospect de l’histoire de la NBA, au même titre qu’un LeBron James en 2003. Et cette euphorie autour du nouveau Spur a permis à d’autres de s’exprimer dans l’indifférence la plus totale. Chet Holmgren, notamment, a brillé de mille feux loin de la pression médiatique.

Holmgren plus prolifique que Wembanyama en Summer League

Drafté en 2022 par OKC, Holmgren a passé la saison à regarder ses coéquipiers jouer et n’a même pas pu aider le Thunder dans sa bataille pour le play-in tournament début avril. Blessé, l’intérieur de 2,16m a dû prendre son mal en patience. Durant la Summer League à Las Vegas, il a récolté en moyenne 20.5 points et 9.5 rebonds en deux matchs quand Wembanyama réussissait en moyenne 18 points et 10 rebonds en autant de rencontres. De bon augure donc pour Holmgren, qui bénéficiera en plus d’une vie plus paisible que celle de Wemby .

« Il est plus brillant que Victor »

Bien qu’il soit un jeune joueur intriguant et au fort potentiel, Chet Holmgren n’est pour l’heure pas considéré comme un game changer, comme un joueur capable de modifier le visage d’une franchise rien que par sa présence. Et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour lui ou le Thunder, qui pourront donc travailler sereinement. De plus, contrairement à Wembanyama, l’intérieur d’OKC devra s’intégrer dans une équipe qui est déjà en plein essor, autour de Shai Gilgeous-Alexander. Par ailleurs, des joueurs comme l’attaquant des Pélicans Trey Murphy III ont déjà remarqué le talent d’Holmgren, même s'il n'a pas encore joué dans un match officiel de la NBA : « Je vais probablement prendre Chet », a déclaré Murphy lorsqu'on lui a demandé qui il choisirait pour une saison entre Holmgren et Wembanyama. « Chet a un peu de courage pour lui. Vous pouvez dire qu'il n'est pas doux - c'est la façon la plus simple de dire cela. Il joue avec une sorte de ténacité dont les grands ont besoin. De plus, il est très habile - il est un peu plus brillant que Victor. J'ai l'impression qu'il tire mieux le ballon. »