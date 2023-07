Michael Jordan n'adresse plus la parole à une légende de la NBA

Florian Barré

Charles Barkley et Michael Jordan ne se parlent plus depuis plus de dix ans. Étonnant quand on voit la belle relation que les deux légendes entretenaient tout au long de leur carrière. Mais comme à son habitude, Sir Charles a eu la langue un peu trop pendue et ça n’a pas plus à His Airness. Depuis, l’ancien ailier fort des 76ers, des Suns et des Rockets essaie de se racheter, mais il n’y a rien à faire.

Les deux stars légendaires de la NBA, Michael Jordan et Charles Barkley, étaient autrefois de bons copains, si ce n’était des meilleurs amis. Tout bascule en mars 2012, quand Sir Charles prend alors la parole sur les ondes radios d’ ESPN et balance tout simplement que MJ « ne fait pas du bon travail » et qu’il s’est entouré des mauvaises personnes à la tête des Bobcats. Et s’il n’a pas eu tort au vu des résultats de la franchise, rapidement renommée « Hornets », Jordan n’a pas apprécié : « Je prends ça personnellement » avait-il lâché dans The Last Dance.

NBA : Le clan Wembanyama annonce du très très lourd pour la suite https://t.co/Wfk0EDcNZa pic.twitter.com/3F7ktpPVdr — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Les mots durs de Barkley pour Jordan

Aujourd’hui, Barkley ne regrette pas ses mots car il les pensaient, mais avoue cependant vivre une situation dommageable : « C'est une situation vraiment malheureuse pour lui et moi. Mais je vais faire mon travail avant tout. Je ne peux pas critiquer les autres entraîneurs et directeurs généraux et lui donner un laissez-passer parce que c'est mon meilleur ami. Je ne peux pas faire ça. Ce que j'ai dit, c'est : « Michael doit s'entourer de meilleures personnes ». Et je crains qu'il ne réussisse. Quand tu es une star - c'est la plus grande star que j'ai jamais côtoyée - tout le monde autour de toi te dira ce que tu veux entendre. Je ne pensais pas qu'il avait suffisamment de soutien autour de lui au front office pour réussir. » avait-il déclaré il y a quelques mois à la journaliste sportive américaine Taylor Rooks.

Une situation pas près de s’arranger