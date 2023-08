NBA : Quatre franchises, autres que le Heat, qui pourraient récupérer Damian Lillard

Florian Barré

La demande d'échange de Damian Lillard est dans une impasse. Le meneur All-Star a dit aux Trail Blazers qu'il voulait être échangé il y a plus d'un mois maintenant, avec seulement Miami comme destination. Des semaines de postures des deux côtés qui n’ont pas conduit à grand-chose, Portland n’étant pas convaincu par les propositions d’échanges des Floridiens. Et si ce n’était finalement pas au Heat que Dame atterrissait ?

La semaine dernière, la NBA a publié une note mettant en garde le camp de Lillard contre le fait qu'il ne jouerait que pour le Heat. S’il y a encore une voie vers un accord entre Portland et Miami, les Blazers n'appuieront pas sur la gâchette tant que le Heat n'aura pas tout mis sur la table. Plus cela dure, plus il y a de chances qu'une autre équipe puisse entrer et obtenir un trade contre Dame avant que Miami ne le fasse. Un scénario catastrophe pour le joueur, qui se dessine peu à peu.

La meilleure offre de Miami refusée par Portland

Bien que les 28 autres franchises connaissent la position de Lillard concernant son souhait de rejoindre le Miami Heat, ils ne tarderont pas à passer définitivement à l’action prochainement. D’autant plus qu’après les récentes menaces de la NBA, Dame et son entourage ont affirmé que si l’avenir devait avoir lieu ailleurs qu’en Floride, le meneur de 33 ans resterait professionnel et ne rendrait pas la vie difficile à son nouveau front office. Pour le Heat, l’équation rêvée et qui ne sera sans doute jamais suffisante était la suivante : Damian Lillard en échange de Tyler Herro, Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jaime Jaquez et trois premiers tours de draft. Mais une autre équipe peut-elle proposer mieux ?

Les quatre autres offres les plus plausibles