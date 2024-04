OM : Transfert «obligatoire» à une condition !

Thibault Morlain

L’été dernier, l’OM s’est considérablement renforcé offensivement. Le club phocéen a notamment accueilli Joaquin Correa, prêté par l’Inter Milan. Un prêt assorti d’une option d’achat pour l’Argentin. Mais voilà que celle-ci pourrait devenir obligatoire si l’OM remplit une condition. Pablo Longoria s’est confié sur le cas Correa.

A l’OM, Pablo Longoria n’a pas totalement eu le nez creux lors du dernier mercato estival. Arrivé de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Joaquin Correa s’avère être un véritable flop à Marseille. Apparu seulement à 12 reprises en Ligue 1 pour 431 minutes de jeu, l’Argentin n’a jamais réussi à trouver le chemin des filets.

« Le rachat à l’Inter sera obligatoire si... »

Joaquin Correa est donc un échec pour l’OM. Mais voilà que le club phocéen pourrait être contraint de conserver l’Argentin, prêté par l’Inter Milan. En effet, pour La Gazzetta dello Sport , Pablo Longoria a annoncé : « L’avenir de Correa ? Le rachat à l’Inter sera obligatoire si nous nous qualifions pour la Ligue des Champions ».

« C’est le plus mauvais »