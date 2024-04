Mercato : C’est signé, un joueur de l’OM a menti

Thibault Morlain

A l’OM, l’avenir de Pape Gueye est un sujet chaud depuis plusieurs semaines maintenant. Le Sénégalais est en fin de contrat et Pablo Longoria s’est activé pour tenter de le prolonger. En vain. Gueye a jusqu’à présent snobé le club phocéen concernant sa signature et voilà qu’il aurait d’ores et déjà acté son départ.

Après la rencontre entre l’OM et le RC Lens ce dimanche soir, Pape Gueye avait été interrogé sur son avenir. Alors que les rumeurs l’annoncent à Villarreal, le Sénégalais faisait savoir : « Je ne sais pas ce que sera mon avenir mais ce qui est sûr, c’est qu’à chaque fois que j’aurais le maillot de l’OM, je donnerai tout ».

Gueye à Villarreal, c’est signé

Alors que Pape Gueye avait laissé la porte ouverte pour rester à l’OM à certaines conditions, voilà que le Sénégalais aurait visiblement menti en ce qui concerne son avenir. En effet, journaliste pour Canal+ , Lee-Roy Kabeya a fait savoir que Gueye s’était bel et bien engagé avec Villarreal et qu’il avait signé son contrat… le 22 avril dernier.

Un salaire multiplié par 3