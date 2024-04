Le choc approche, il donne la recette à l’OM !

Hugo Chirossel

Après avoir éliminé le Benfica Lisbonne en quarts de finale, l’OM sera opposé à l’Atalanta en demi-finales de la Ligue Europa, les 2 et 9 mai prochains. À quelques jours du match aller, Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC, a donné les clés pour que Marseille sorte vainqueur de cette double confrontation.

Vainqueur du RC Lens dimanche (2-1), l’OM peut maintenant se concentrer sur sa double confrontation face à l’Atalanta. Après le Benfica Lisbonne au tour précédent, c’est le club de Bergame qui sera l’adversaire de Marseille en demi-finales de la Ligue Europa.

«Si Marseille ne met pas d’intensité, ça va être très compliqué pour eux»

Dans Génération After sur RMC , le journaliste Johann Crochet, spécialiste du football italien, a analysé ce à quoi devait s’attendre l’OM contre l’Atalanta : « Si Marseille ne met pas d’intensité, ça va être très compliqué pour eux. Il faut leur rentrer dedans, les priver de ballon, ils n’aiment pas ça . »

«Il faut jouer très court dans les petits espaces»