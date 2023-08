NBA : La franchise du futur cherche une nouvelle maison

Florian Barré

Le Thunder d'Oklahoma City possède l'un des noyaux de jeunes joueurs les plus prometteurs de la NBA. Dirigée par le meneur All-Star de 25 ans Shai-Gilgeous Alexander, la franchise peut se vanter d’avoir également le deuxième rookie de l'année 2023 Jalen Williams, ainsi que le meneur de jeu australien de 20 ans Josh Giddey. Sans oublier l’intérieur Chet Holmgren, qui fera ses débuts cette saison après une Summer League impressionnante. Et pour aller avec l’expansion constante du Thunder dans la ligue, la ville songerait à trouver un nouveau lieu de bataille.

Des jeunes joueurs extrêmement prometteurs, et des premiers tours de draft à la pelle - 15 choix à utiliser au cours des sept prochaines années - voilà ce que le directeur général Sam Prestri possède du côté du Thunder. Il est donc réaliste d'imaginer que la franchise d’OKC devienne un véritable prétendant au titre dans les saisons à venir. Cependant il y a une incertitude quant à l'endroit où ce groupe de jeunes stars jouera au moment où ils seront prêts à exploiter leur potentiel.

OKC ne bougera pas d’ici à trois ans

En effet, le Paycom Center, d'une capacité de 18 203 places, est le domicile du Thunder depuis l'arrivée de l'équipe à Oklahoma City en 2008, lorsqu'un groupe d'investisseurs dirigé par Sam Bennet, originaire d'OKC, a acheté le Seattle Supersonics et a déplacé la franchise. L'arène appartient à la ville, ce qui n'est pas rare en soi ; bien que plus de la moitié des sites utilisés par la NBA appartiennent à l'État. Mais la plupart des équipes détiennent des baux de plusieurs décennies pour leurs arènes. Le bail de 15 ans que le Thunder a signé avec la ville lors de son déménagement à OKC a expiré plus tôt cette année et a été remplacé par un accord à court terme qui les engage à Paycom Center pour seulement trois saisons supplémentaires, jusqu'à la fin de la campagne 2025-26.

« Nous ne pouvons jamais nous reposer sur nos lauriers »

Mais on craint maintenant que si la croissance de l'équipe sur le terrain ne peut être accompagnée par la volonté du gouvernement local de lui fournir un domicile convenable, Oklahoma City pourrait perdre sa seule franchise sportive présente dans une ligue majeure. « La NBA a changé notre ville pour toujours, a déclaré l'an dernier l'actuel maire David Holt. La grande majorité de nos résidents le savent et veulent que cette relation se poursuive. Ce fait montre clairement que nous ne pouvons jamais nous reposer sur nos lauriers et que nous devons toujours être proactifs. Je suis extrêmement optimiste sur le fait que nous pouvons et allons assurer une relation à long terme avec la NBA parce que nous avons d'excellents partenaires dans l'Oklahoma City Thunder et le moment est venu d'ouvrir ce dialogue. »

La balle est dans le camp de la ville