NBA : Tony Parker enrage, il lâche une énorme annonce

Alors que l’actualité du Basket français est bien entendu marquée par l’arrivée de Victor Wembanyama du côté des Spurs de San Antonio, Tony Parker continue de faire parler de lui. Le légendaire meneur de la franchise texane a récemment livré un terrible constat sur la mentalité française. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que TP se lâche sur ses compatriotes.

Meilleur joueur de l’histoire du Basket français, Tony Parker se fait régulièrement remarquer pour ses prises de paroles aux avis parfois très tranché. Le président de l’ASVEL, qui sera bientôt intronisé au Hall of Fame de la NBA, ne se fait pas que des amis ces derniers temps, à cause notamment de ses positions sur la mentalité française…

« Pour moi c’est la France, on est toujours à se plaindre »

Présent en interview pour SEEKER , Tony Parker en a d’ailleurs remis une couche à ce sujet. Au moment d’évoquer la non-sélection à la draft de Nadir Hifi, TP s’est exprimé sur la mentalité des Français. « J’aime bien Nadir Hifi parce qu’il a des cou*lles. Ça peut être perçu comme de l’arrogance, et tout le monde me le dit depuis que je suis arrivé ici. Ça me rappelle moi. S’il était Américain personne n’aurait rien dit, les gens auraient pris ça pour de la confiance, ça aurait été génial, mais comme il est européen c’est de l’arrogance. C’est la France ça. Pour moi c’est la France, on est toujours à se plaindre » , affirme l’ancien meneur dans des propos relayés par Parlons Basket .

« On devrait s’inspirer de ce qui se fait de mieux aux États-Unis »