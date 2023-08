Antetokounmpo, Durant, LeBron James... Le meilleur duo de la nouvelle saison NBA dévoilé

Florian Barré

Comme chaque année, et via un certain nombre de données, le Bleacher Report a publié un examen à travers la NBA sur les duos de superstars présents dans la ligue lors de la saison 2023-24. Bien que l’intersaison ne soit pas terminée - Damian Lillard pourrait prochainement former un binôme d’anthologie avec Jimmy Butler - le média américain a d’ores et déjà dévoilé son duo favori.

Les duos de superstars de la NBA sont aussi intemporels que le jeu lui-même. Lors de l'identification des équipes possédant les meilleurs duos par le Bleacher Report , un certain nombre de facteurs ont été pris en compte. Les stars doivent non seulement être excellentes individuellement, mais aussi prouver qu'elles peuvent bien s'intégrer à leurs co-stars. Le succès d'une équipe avec les deux joueurs sur le terrain la saison dernière a d’ailleurs fortement été pris en considération pour ce classement. Ont été utilisés également : les gains qui aident à mesurer la valeur des joueurs individuellement, tout en tenant compte à la fois de l'attaque et de la défense. L'addition de ces chiffres tout en projetant la progression et la régression des joueurs, l'historique des blessures et les demandes commerciales actuelles donne donc une image clair du meilleur duo de la ligue pour la saison 2023-2024.



Les recalés

Même avec six ans d'expérience et quelques beaux parcours en playoffs, Jayson Tatum et Jaylen Brown n'ont pas réussi à se classer parmi les cinq premiers. De même pour Joël Embiid et James Harden, gênés par les envies de départ du Barbu . Kawhi Leonard et Paul George ont quant à eux perdus des points sur leur présence récurrente à l’infirmerie. Le jour où les deux pourront prouver qu’ils peuvent jouer plus de 50 matchs par saison, ils seront sans doute plus haut dans ce classement.

Les bien classés

Selon le Bleacher Report , Luka Doncic et Kyrie Irving méritent d’être dans le top 5 des meilleurs duos de superstars. Une cohabitation récente certes, mais les deux hommes ont beaucoup travaillé durant le camp d’entraînement, ce qui devrait faire une grande différence dans leur succès sur le terrain la saison prochaine. En quatrième place on retrouve LeBron James et Anthony Davis. Les deux hommes entrent ensemble dans leur cinquième année et ont déjà apporté un titre aux Lakers en 2020. Et si le King commence à baisser de rythme, Davis lui, a peut-être connu sa meilleure saison à LA en 2022-2023. Vainqueurs en juin, Nikola Jokic et Jamal Murray sont juste devant. Les champions en titre arrivent troisièmes ici malgré le fait que Murray soit le seul joueur de toute la liste à n'avoir jamais été nommé All-Star. Cela montre à quel point Jokic a été incroyable ces dernières années et devrait continuer à l'être. En deuxième place, Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday sont attendus ! Avec Khris Middleton aux prises avec des blessures la saison dernière, l'association entre les deux hommes était plus importante que jamais. Les deux ont été exceptionnels, aidant Milwaukee à remporter 58 victoires - meilleur bilan de la NBA la saison dernière - mais ont échoué au premier tour des séries éliminatoires.

Les superstars des Suns à la première place