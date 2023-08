Florian Barré

À l’époque, personne ne le savait avec certitude, mais lorsque les Golden State Warriors ont repêché Klay Thompson avec le 11e choix de la draft 2011, ils s’apprêtaient à construire, avec Stephen Curry, une ligne arrière mythique de la ligue. Une ligne arrière quatre fois championnes NBA. Une ligne arrière qui aura par ailleurs mis quelques années avant de prendre forme puisque les deux hommes n’ont pas démarré leur relation sur les meilleures notes possibles.

La grandeur vient rarement facilement. Coéquipiers depuis 2011, Klay Thompson et Stephen Curry ne se sont pas parlés pendant un an et il aura fallu attendre la Coupe du monde 2014 pour qu’ils ne se rapprochent définitivement. Comme Thompson en a attesté, sa relation avec Curry n'a pas commencé de la meilleure des manières. Il a fallu des années aux Splash Brothers avant de construire une relation qui mènerait au succès. Une dynastie et quatre titres NBA plus tard, c’est presque difficile d’y croire.

Un grand prospect prévient la NBA, il sera au-dessus de Wembanyama https://t.co/HmBm3uC9Hq pic.twitter.com/VaHfYftl9T — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Des débuts difficiles

S'exprimant sur le Podcast P avec Paul George, Klay Thompson a révélé les dessous de leur début de relation chaotique : « Je ne pense pas que moi et Steph (Curry) nous soyons dits un mot la première année pour être honnête. Steph n'a joué que 26 matchs cette année-là et j’étais un shooteur qui sortait du banc, derrière Monta (Ellis), Dorrell (Wright), ce genre de gars. On ne se parlait pas vraiment beaucoup. Notre relation ne s'est vraiment construite qu'après notre troisième année lorsque nous avons joué pour cette équipe des États-Unis et que nous avons finalement traîné en dehors du terrain. », a lâché le swingman.

« J’étais une sorte de sac de frappe »