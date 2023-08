NBA : Wembanyama bientôt rejoint par une superstar chez les Spurs ?

Florian Barré

Avec la draft de Victor Wembanyama et un roster en reconstruction, les Spurs sont une équipe ambitieuse à l’Ouest pour les années à venir. Pas question de brûler les étapes pour autant. Le front office veut prendre son temps, bien qu’une offensive sur le marché ne soit pas impossible d’ici à la fin de l’intersaison. James Harden a justement été cité pour renforcer la franchise texane.

Depuis le début de l’été, James Harden fait savoir aux Philadelphia 76ers qu’il souhaite quitter la Pennsylvanie. Un temps annoncé du côté des Rockets, puis du côté des Clippers, le Barbu serait finalement bien parti pour rester dans la franchise du Process , Joël Embiid. À moins que les San Antonio Spurs passent à l’action. En effet, d’après les informations de Matt Guzman d’ Inside The Spurs , San Antonio serait enclin à récupérer James Harden sur du court terme afin d’aider Victor Wembanyama dans son adaptation à la NBA.

Le Bleacher Report confirme les rumeurs

« Harden ne serait pas une simple menace au scoring face aux défenses, il pourrait aussi permettre à Wembanyama de respirer un peu plus sur le parquet en étant moins ciblé par les défenses. La venue d’Harden à San Antonio serait un avantage évident sur le parquet, mais la question est de savoir si les Spurs sont intéressés vu ce qu’il apporte en dehors. », a écrit Guzman. Par ailleurs, le Bleacher Report a récemment été dans le même sens. Dans un article, le média américain spécialisé a évoqué les équipes les plus réalistes pour James Harden, et les Spurs se trouvent en quatrième position.

The Beard a encore du talent à revendre

À voir, si les Spurs sont véritablement prêts ou non à miser sur un joueur qui a connu trois franchises en trois ans. Alors que les statistiques d’Harden ont considérablement diminué avec les 76ers après avoir servi d'option principale chez les Houston Rockets (29,6 points sur neuf saisons à Space City), le produit de Lakewood, en Californie, affiche toujours une moyenne raisonnable - 21 points, 10.7 passes et 6.1 rebonds par match la saison dernière. Sans parler de ses deux sorties distinctes de 40 points – contre les Celtics de Boston lors de la demi-finale de la Conférence Est 2023.