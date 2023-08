NBA : Du nouveau chez les Spurs pour l'arrivée de Wembanyama

Florian Barré

Depuis l’arrivée de Victor Wembanyama en NBA, les San Antonio Spurs semblent revivre, comme si le prodige Français était le point de bascule permettant aux Texans d’entrer dans une nouvelle ère. En plus d’être sur le point d’obtenir de nouvelles installations qui promettent d'être parmi les plus avancées au monde, la franchise voit sa salle changer de nom, passant de « AT&T Center » à « Frost Bank Center ».

Lorsque Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs entreront sur le parquet cette saison en NBA, ce sera au Frost Bank Center. Les Spurs ont annoncé jeudi en grande pompe que Frost Bank serait son nouveau partenaire de droits de dénomination pour ce qui a été le AT&T Center depuis 2006. L'ancien des Spurs, Sean Elliott, a été maître de cérémonie pour l'annonce à l'arène Eastside, qui a attiré un groupe de médias ainsi que des dirigeants de Spurs Sports & Entertainment (SS&E), Frost Bank, Stock Show et les élus du comté de Rodeo et Bexar.

SA attend l’acquiescement de la NBA

Cette décision lie plus étroitement deux familles légendaires de San Antonio, les Frost, qui ont lancé leur banque éponyme en 1868, et les Holt, qui détiennent une participation majoritaire chez les Spurs. Le changement de nom entrera en vigueur lors de la saison NBA 2023-24, en attendant la clôture finale et l'approbation de la NBA, a déclaré SS&E dans un communiqué de presse. Une fois l’approbation faite, les travaux commenceront à « modifier les actifs tels que les noms de routes et d'autoroutes, les chapiteaux des bâtiments et la nouvelle signalisation, y compris la toile de fond de la presse médiatique, le jumbotron (écran géant) du court central et le terrain ».

Wembanyama y est pour quelque chose