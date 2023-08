NBA : Immense coup dur pour Joël Embiid

Florian Barré

Quelques semaines seulement après que les 76ers de Philadelphie aient re-signé Montrezl Harrell, le pivot de 29 ans vit un terrible revers. Mercredi, les responsables de la franchise pennsylvanienne ont confirmé qu’Harrell avait subi une IRM pour évaluer l'enflure du genou droit qu'il avait remarquée lors des entraînements hors saison et les nouvelles sont particulièrement mauvaises.

Le weekend dernier, Montrezl Harrell était en action sur les terrains de la Drew League. Malheureusement, c'est la dernière fois avant un bout de temps que l'on reverra l'intérieur des Philadelphie 76ers en action. D'après Shams Charania de The Athletic , Harrell souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une déchirure du genou droit. Pour l'instant, l'équipe n'a pas fixé de date pour un potentiel retour en NBA.

Un retour surprise vite annihilé

Lors de la saison à venir, Harrell devait participer à sa deuxième campagne avec les 76ers. L'ancien joueur des Rockets, des Wizards, des Clippers et des Lakers avait récemment signé un nouveau contrat d'un an avec Philadelphie pour suppléer Joël Embiid dans la raquette, entre autres. Si sa « prolongation » était une surprise du fait de son très faible temps de jeu en 2023 - Harrell est tombé hors de la rotation au cours de la saison régulière et n'a disputé que deux matchs lors des playoffs - elle se transforme désormais en cauchemar…

Nick Nurse perd une cartouche

Harrell est apparu dans 57 matchs la saison dernière, récoltant sept titularisations par Doc Rivers. Il a inscrit en moyenne 6 points et réalisé 3 rebonds tout en convertissant 60% de ses shoots sur le terrain. Bien que le pivot ait eu une option de deuxième année avec les Sixers pour la course 2023-2024, il l'a déclinée avant la date limite. Près d'une semaine après le début de la Free Agency, Harrell a finalement fait un retour surprenant chez les Sixers. Bien que l'équipe ait également signé le grand homme vétéran Mo Bamba et se soit concentrée sur le maintien de Paul Reed, Montrezl Harrell a signé un accord pour revenir aux Sixers. Son contrat est d'une saison et vaut 2,8 millions de dollars. Alors oui, il n’aurait certainement que peu joué, mais Philadelphie n’est pas à l’abri de voir Embiid et/ou Reed et/ou Bamba se blesser au cours des mois à venir. Quoi qu’il en soit, c’est une option en moins pour le nouveau coach des 76ers Nick Nurse.