NBA : Un vétéran fait le forcing pour rejoindre le Miami Heat avec Damian Lillard

Florian Barré

Alors que le dossier Damian Lillard stagne depuis plusieurs semaines, un autre joueur pourrait animer l’intersaison du côté du Miami Heat. Depuis un moment, l’intérieur des Los Angeles Clippers, Marcus Morris, ne semble plus à fond dans le projet des Californiens et montre des envies de départ. C’est tout récemment que son nom a d’ailleurs été associé à la franchise floridienne, du fait notamment d’un « j’aime » sur les réseaux sociaux.

Il est évident depuis un moment que Marcus Morris est prêt pour une nouvelle aventure. Après que des informations aient fait surface selon lesquelles Morris était mécontent de la gestion de son rôle la saison dernière, l’intérieur de 33 ans a été inclus dans un trade multi-équipes qui l'aurait envoyé aux Wizards de Washington. Finalement, l’accord a échoué et Morris est toujours sous la direction de Tyronn Lue aux côtés de Russell Westbrook, Kawhi Leonard et Paul George.

NBA : Une superstar du Heat garde espoir pour la venue de Lillard https://t.co/Bg6dnmlhmn pic.twitter.com/HZSIjqZoII — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Marcus Morris a perdu du galon à LA

La saison passée, Morris a lutté pour garder une place de choix chez les Clippers mais a perdu sa position dans le 5 de départ lors des dernières semaines. Hors de rotation, il aura fallu attendre que Nicolas Batum soit en difficulté pour regagner sa place lors des séries éliminatoires. Une situation pas évidente qui n’aura pas permis à Morris de briller face aux Suns au premier tour, auteur de seulement 34.5% de réussite au shoot. Ayant déjà été inclus dans un échange qui a échoué plus tôt cet été, il semble probable que Morris ait joué son dernier match avec les Clippers.

Pourquoi le Miami Heat ?

Marcus Morris est peut-être en train de se lancer dans une saga commerciale en lien avec Damian Lillard, puisqu’en likant le post d’un fan où on le voit avec le maillot du Heat au côté du meneur des Blazers, le vétéran a enflammé la toile. Un échange à trois équipes a longtemps été considéré comme le meilleur moyen pour Lillard de se retrouver à Miami, alors c'est peut-être ce à quoi la photo trafiquée fait allusion. Les Clippers auraient eu un certain intérêt à acquérir Lillard au début de l'intersaison, mais cela semble s'être évaporé depuis que les Californiens se sont positionnés sur James Harden. De plus, l’ajout d'un joueur comme Morris avec Lillard pourrait aider le Heat à reconstituer sa profondeur après avoir perdu Gabe Vincent, Max Strus et Victor Oladipo cette intersaison.