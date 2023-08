NBA : Une superstar du Heat garde espoir pour la venue de Lillard

Florian Barré

Depuis le début de l’intersaison, le dossier Damian Lillard alimente un tas de rumeurs mais ne semble toujours pas proche de son dénouement. Le joueur veut quitter Portland pour rejoindre Miami mais les Blazers ne sont pas intéressés par la contrepartie proposée par le Heat. Le pivot floridien, Bam Adebayo espère bien que les deux franchises sauront trouver un accord rapidement pour pouvoir jouer avec celui qu’il considère comme son ami.

Un trade de Damian Lillard au Miami Heat n'est pas imminent, mais il réside un espoir que ce soit réglé dans les prochaines semaines. Selon un rapport récent, on s'attend à ce que les négociations commerciales entre les Heat et les Portland Trail Blazers centrées autour de Lillard puissent reprendre dans les semaines à venir. En attendant, le meneur de 33 ans et le pivot de Miami, Bam Adebayo, s’échangent quelques fleurs. Le double All-Star a d’ailleurs récemment avoué que lui et Lillard « continuent d'être des amis proches. »

Adebayo : « Ce n'est qu'un jeu d'attente »

Lors d'une apparition en juin sur le podcast The Last Stand avec Brian Custer de Showtime avant de demander un échange, Lillard avait révélé qu'un déménagement au Heat lui plairait en partie à cause de sa relation avec Adebayo : « Miami est la plus évidente. Bam (Adebayo) est mon mec. Bam est mon mec pour de vrai. Miami est la plus évidente. » Et c’est tout récemment qu’Adebayo a déclaré aux journalistes qu'il considérait la saga commerciale en cours comme faisant partie des activités régulières de la NBA : « Je ne peux pas répondre maintenant parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais le plus important, ce sont les affaires. Tout le monde veut que ça ait du sens. Tout le monde de son côté veut que ça ait du sens. Évidemment, les autres parties veulent que cela ait du sens aussi. J'ai donc l'impression que ce n'est qu'un jeu d'attente jusqu'à ce qu'ils parviennent à un accord, si ou quand cela se produit. »

« Nous allons être patients »