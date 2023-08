NBA : Il confirme, LeBron James a tout tenté pour cette star

Benjamin Labrousse

Désormais âgé de 38 ans, LeBron James espère toujours pouvoir remporter un 5ème titre NBA dans sa carrière. La saison dernière, l’ailier des Lakers de Los Angeles s’est heurté aux Nuggets de Denver en finale de conférence et espère désormais repartir de l’avant avec la franchise californienne. D’ailleurs, le King aurait tout tenté afin de pousser son ancien coéquipier Kyrie Irving à le rejoindre.

LeBron James est un personnage à part dans le monde de la NBA. Tout au long de son immense carrière, le natif d’Akron a eu une influence considérable sur ses franchises respectives. Si parfois, le joueur de 38 ans est pointé du doigt justement à cause de cette réputation de décisionnaire (LeBron James avait notamment été très important dans la décision des Lakers de se séparer de Russell Westbrook lors de la dernière trade deadline), ce dernier n’en demeure pas moins un compétiteur hors pair.

NBA : « Lui il ne rigole avec personne », un vétéran se lâche sur LeBron James et Kobe Bryant https://t.co/XXvlOX8505 pic.twitter.com/rPvZUqjrh5 — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Kyrie Irving et LeBron James bientôt réunis ?

D’ailleurs, LeBron James a toujours souhaité évoluer avec des joueurs avec qui le « King » se sent proche. C’était le cas lorsqu’il évoluait du côté des Cavaliers de Cleveland, mais également actuellement à Los Angeles où son duo avec Anthony Davis peut faire des ravages. Ainsi, LeBron James n’a jamais caché sa volonté d’évoluer de nouveau avec son ancien coéquipier à Cleveland Kyrie Irving.

« LeBron a poussé pour que Kyrie le rejoigne »