NBA : Il réclame un changement radical pour LeBron James

Benjamin Labrousse

Tristement éliminé en finale de conférence Ouest la saison passée, LeBron James espère pouvoir obtenir un 5ème titre NBA en carrière dès la saison prochaine. Pour cela, certains estiment que « King James » devra passer par des modifications dans son jeu. C’est le cas de la légende Kevin Garnett, qui estime que des joueurs comme James ou Durant doivent moins porter la balle.

Toujours portés par son impressionnant duo de stars composé de LeBron James et d’Anthony Davis, les LA Lakers espèrent pouvoir décrocher leur 18ème titre NBA le plus tôt possible. Victorieux pour la dernière fois en 2020, les Jaune et Violet peuvent toujours compter sur la longévité du natif d’Akron. Malgré quelques rumeurs à propos d’une possible retraite sportive, LeBron James sera bien au rendez-vous cette saison, alors que son numéro pourrait prochainement être retiré par la franchise californienne.

LeBron James : Un style de jeu atypique

Mais comme tout grand joueur, LeBron James fait régulièrement l’objet de critique, notamment sur son style de jeu. Le joueur de 38 ans évolue au poste 3 ou 4, mais se comporte régulièrement comme un véritable meneur de jeu. Très habile balle en main du haut de ses 2 mètres 06, l’ancien des Cleveland Cavaliers occupe beaucoup d’espace dans le jeu des Lakers. Ainsi, depuis l’arrivée de « King James » au sein de la franchise de Los Angeles en 2018, beaucoup de meneurs de jeu se sont heurtés au style de jeu de LeBron James, comme Russell Westbrook, ou encore plus récemment D’Angelo Russell.

« LeBron et Kevin Durant, c’est l’heure pour eux de se démarquer »