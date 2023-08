Après Wembanyama, une star de la NBA jette l’éponge

Arnaud De Kanel

Fraichement drafté en première position par les Spurs, Victor Wembanyama a décidé de faire l'impasse sur la prochaine Coupe du monde pour peaufiner sa préparation. Ce Mondial se disputera également sans la superstar Giannis Antetokounmpo puisque le Grec a été opéré d'un genou.

Le risque était trop grand pour Victor Wembanyama. Epuisé physiquement par la saison écoulée avec les Mets 92 et psychologiquement par toutes les sollicitations médiatiques dont il a fait l'objet jusqu'à son arrivée en NBA, le nouveau joueur des Spurs a renoncé à la Coupe du monde. Mais il ne sera pas le seul grand absent puisque Giannis Antetokounmpo a été contraint de déclarer forfait.

Wembanyama forfait

C'est dans un entretien accordé à L'Equipe le 27 juin dernier que Victor Wembanyama avait pris la décision de ne pas participer à la Coupe du monde avec la France. « Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire », avait déclaré le joueur des Spurs. Blessé, Giannis Antetokounmpo renonce également au Mondial.

Antetokounmpo aussi