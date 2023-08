Wembanyama est fixé, du très lourd l'attend pour son premier match en NBA

Florian Barré

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama accueilleront les Dallas Mavericks au Frost Bank Center le 25 octobre pour leur match d'ouverture de la saison régulière 2023-24, selon un rapport de Marc Stein. Le prodige français devrait donc vraisemblablement se mesurer à Luka Doncic et Kyrie Irving pour son tout premier match en NBA.

Avant les festivités de basket de samedi, qui incluent le match entre Team USA et la Slovénie ainsi que la soirée consacrée au Naismith Basketball Hall of Fame, le journaliste Marc Stein a publié un rapport intrigant sur l'ouverture de la saison 2023-24 dans la Grande Ligue. Victor Wembanyama obtiendra son introduction à la NBA en affrontant Luka Doncic et Kyrie Irving, car les San Antonio Spurs sont provisoirement programmés pour affronter leurs voisins les Dallas Mavericks.



Bonne ou mauvaise nouvelle ?

« Le premier match NBA officiel de Victor Wembanyama est provisoirement prévu pour le 25 octobre, selon des sources de la ligue, les Spurs de Wembanyama devant accueillir Dallas et Luka Doncic. La publication officielle complète du calendrier 2023-2024 de la NBA est attendue la semaine prochaine », a tweeté Stein. Pas nécessairement une bonne nouvelle pour Wemby puisque les Mavs sont en 12-3 contre les Spurs sur les 15 derniers matchs.

Un duel fratricide

Bien que les jours où Tim Duncan et Dirk Nowitzki échangeaient des paniers dans des matchs télévisés à l'échelle nationale soient derrière nous depuis longtemps, Victor Wembanyama et Luka Doncic auront l'occasion de raviver cette rivalité autrefois houleuse de la division sud-ouest. Les deux franchises ont raté les séries éliminatoires la saison dernière, et ont bien l’intention de démarrer la nouvelle sur de meilleures bases. Quoi qu’il en soit, Spurs et Mavs s’affronteront à quatre reprises, dans une lutte interétatique qui s’annonce acharnée.