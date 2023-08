NBA : Une légende en remet une couche sur Wembanyama

Hugo Chirossel

Si l’engouement et les attentes sont énormes concernant Victor Wembanyama avant qu’il ne fasse ses débuts en NBA, il ne fait pas l’unanimité auprès de tous les observateurs de la NBA. C’est notamment le cas de Tracy McGrady, qui estime que la hype est trop importante autour de Wemby. D’après lui, le Français n’a rien de plus que Bol Bol, pivot arrivé aux Suns cet été.

Rarement un joueur avait autant été attendu en NBA que Victor Wembanyama. Pour Tony Parker, cela est même du jamais depuis l’arrivée de LeBron James : « Les attentes sont irréalistes et folles. Le seul avec lequel je peux le comparer en ce qui concerne ces attentes, c'est LeBron . » Mais Wemby ne fait pas l'unanimité pour autant. Pour Tracy McGrady, le phénomène français n’est qu’un joueur aux qualités similaires à celles de Bol Bol, drafté en 44e position il y a maintenant quatre ans, et qui a rejoint les Phoenix Suns cet été.

« La hype autour de ce gamin, je trouve que c’est trop »

Tracy McGrady n’avait déjà pas épargné Victor Wembanyama dernièrement dans un entretien accordé à GQ Sports . Il a en a remis une couche dans le Scoop B Radio Podcast animé par Brandon Robinson : « Il est très talentueux compte tenu de sa taille. Mais Bol Bol a un talent similaire. Il a une panoplie similaire à Victor, mais il n’aura pas l’opportunité que Victor va avoir. Mais la hype autour de ce gamin, je trouve que c’est trop. Je ne dis pas ça parce qu’il ne le mérite pas, mais laissez simplement ce gamin se développer et voyons ce qu’il va devenir. Vous parlez tous ce lui comme s’il était le plus grand joueur de l’histoire, ceci, cela…. Il faut se calmer. On ne sait pas ce que ce gamin va devenir », a-t-il déclaré.

« Il va y avoir des gars qui vont le mettre au défi »