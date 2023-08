Surprise, il est bientôt prêt à prendre la relève de son père en NBA

Florian Barré

Il suit les traces de son père. Nick Kerr, fils de Steve Kerr, le coach quatre fois vainqueur de la NBA avec les Golden State Warriors, est sur le point de devenir l'entraîneur-chef des Santa Cruz Warriors en G League, a annoncé mercredi la franchise. Nick Kerr, ancien arrière de l'Université de Californie, aura la chance de lancer sa carrière d'entraîneur-chef lors de la saison 2023-24.

A Golden State, on est très famille, et après Kirk, le fils du propriétaire Joe Lacob, c’est au tour du fils de Steve Kerr de profiter d’une belle promotion. Assistant des Santa Cruz Warriors depuis deux ans en G-League, Nick Kerr en devient désormais l’entraîneur, où il remplace Seth Cooper. Les Warriors annoncent que ce dernier ne quitte pas la franchise, puisqu’il va s’occuper de la formation des joueurs à Golden State, mais en NBA. Agé de 30 ans, Nick Kerr a étudié et joué dans les universités de San Diego puis U.C. Berkeley.

Tel père, tel fils

A 26 ans, il avait décroché un poste d’assistant vidéo chez les Spurs dans le staff de Gregg Popovich, avant de rejoindre son père à Golden State, toujours pour des travaux sur la vidéo. De la même manière, son père Steve avait mis fin à sa carrière de joueur avec les San Antonio Spurs et avait suivi une formation pratique encadrée par l’illustre Gregg Popovich avant de décrocher son premier contrat d'entraîneur-chef avec les Dubs en 2014, où il a ensuite remporté quatre championnats en tant qu'entraîneur.

Nick Kerr veut vivre une carrière différente de son père