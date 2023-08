Le geste classe d’une superstar de la NBA après avoir touché le pactole

Florian Barré

En intégrant la deuxième All-NBA Team après une très bonne saison régulière, Jaylen Brown a ajouté plus de 100 millions de dollars à son compte en banque. De « seulement » 190 millions de dollars sur quatre ans, l’offre est ainsi passée à plus de 300 millions de dollars sur cinq ans, afin de lui permettre de signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA avec les Celtics. Brown a alors tenu à remercier les journalistes du monde entier ayant votés pour lui. Une nouvelle preuve, s'il en fallait une, de l’élégance de ce joueur.

C'est par le compte Twitter du journaliste sportif américain Mike Singer que l'on a appris que l'arrière des Celtics de Boston, Jaylen Brown, a tenu à envoyer une lettre de remerciements à tous les journalistes ayant voté pour lui, pour les All-NBA team - une récompense désignant les meilleurs joueurs de la saison régulière, à chaque poste. Cette année Jaylen Brown y a fait sa première apparition. Débloquant par ailleurs, une prolongation juteuse. Il est même devenu le propriétaire du plus gros contrat de l'histoire.

Pour ce contrat, il faut faire partie d’un cercle très fermé

Pour être éligible à ce contrat max, Brown avait besoin des journalistes. En effet, on ne peut obtenir ces contrats « Supermax » que si on a été élu MVP dans les trois ans qui précèdent la signature du contrat, ou bien si on vient d’être élu défenseur de l’année, ou bien si on a intégré l’une des trois All-NBA Teams la saison qui précède la signature du contrat, ou bien lors de deux des trois saisons précédentes. C’est donc tout naturellement que Mike Singer, du Denver Post , révèle avoir reçu une lettre de l’arrière/ailier de Boston pour le remercier de son vote en sa faveur.

Les quelques mots de Jaylen Brown pour les journalistes