NBA : Il retourne sa veste avec LeBron James pour le GOAT

En NBA comme dans de nombreux sports, la question du GOAT (Greatest Of All Time, littéralement le plus grand joueur de tous les temps) déchaîne les passions. Au niveau du ballon orange, deux légendes se distinguent : LeBron James et Michael Jordan. Ancien joueur NBA et coéquipier de LBJ au sein des Cavaliers de Cleveland, Iman Shumpert a donné son avis quant à ce débat, et semble avoir changé de réponse en peu de temps !

Malgré le fait que LeBron James soit encore en activité, beaucoup d’observateurs le considère comme le meilleur joueur de tous les temps. Mais face à l’ailier des Lakers se trouve nul autre que l’illustre Michael Jordan. Ancien joueur au sein de la Grande Ligue de 2011 à 2021, Iman Shumpert avait déjà affiché ses préférences à ce sujet du GOAT il y a un an. « Jordan. Bron, je t'aime bien, tu es mon gars sûr. Il est dans la conversation. Il est comparé à Michael Jordan. Pourquoi va-t-il s'énerver ? » , affirmait l’ancien des Cavs dans le podcast Bootleg Kev .

«C’est bon, je baisse ma garde et je le dis : LeBron James, tu es le meilleur»

Mais Iman Shumpert semble avoir depuis changé d’avis. « C’est bon, je baisse ma garde et je le dis : LeBron James, tu es le meilleur, tu l’as compris ? Tu es le plus grand de tous les temps, tu m’as eu. Je pense que Michael Jordan, c’est le plus grand compétiteur de tous les temps, il n’y en n’a pas comme lui. Mais lorsque nous parlons d’un visage pour représenter le basket, LeBron a fait un travail phénoménal, vraiment » , s’amuse l’ancien joueur dans des propos relayés par Parlons Basket .

«Il est le plus grand scoreur dans ces moments-là»