La NBA prend des dispositions fortes après la déclaration choc d’Harden

Florian Barré

La star de la NBA et son club de Philadelphie sont dans une impasse. Les 76ers et leur président Daryl Morey ne veulent pas laisser partir James Harden, ce qui l’a mis dans une colère noire. Ce dernier a même insulté son GM de « menteur » avant de concéder qu’il ne souhaitait plus jamais faire partie d’une organisation dont Morey est membre. Depuis, la NBA a décidé de passer des appels pour comprendre la plainte du joueur.

Toujours catégorique concernant son trade depuis qu’il a activé sa player option de 35,6 millions de dollars, James Harden ne veut plus entendre parler de Daryl Morey et des 76ers. Le Barbu a même qualifié son GM de « menteur ». Ce commentaire vaut désormais un intérêt tout particulier de la part de la NBA sur la situation entre le joueur et sa franchise, ce afin « d’évaluer ce sur quoi Morey aurait menti », selon l'initié de la ligue Marc Stein.

NBA : Un joueur des Lakers se lâche sur LeBron James https://t.co/zi3bAQS7oZ pic.twitter.com/wkwjgBVdIx — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

La NBA passe à l’action

Si on ne sait pas précisément ce sur quoi Morey aurait menti à Harden, on sait en revanche que les 76ers ont acquis Harden dans un échange avec les Brooklyn Nets au cours de la saison 2021-22 et qu’ils prévoyaient, selon le joueur, de lui proposer un second contrat plus long que le précédent cet été. Finalement, Shams Charania de The Athletic and Stadium a rapporté que les 76ers avaient clairement indiqué qu'ils « ne voyaient pas d'avenir à long terme » avec Harden. De son côté, Adrian Wojnarowski d’ ESPN a indiqué le 12 août dernier que The Beard était « mécontent » de Morey « en raison de l'absence d'une offre de contrat à long terme de niveau maximum. » Il a ajouté que l'équipe avait mis fin aux négociations commerciales pour le vétéran car aucune équipe n'était disposée à respecter le prix élevé demandé par la franchise. Entre temps, la NBA a réalisé des enquêtes à plusieurs reprises, mais avec la nouvelle déclaration d’Harden, elle compte bien repasser quelques appels afin d’éclaircir le sujet.

Harden ne veut plus entendre parler de Philly