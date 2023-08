NBA : Un joueur des Lakers se lâche sur LeBron James

Florian Barré

Coéquipier de LeBron James depuis ses débuts en NBA, Austin Reaves est parvenu à entrer dans les bonnes grâces du King malgré son statut de joueur non-drafté. Auteur d’une excellente saison 2022-23, l’arrière de 25 ans est fan de Kobe Bryant mais estime malgré tout que son coéquipier « est le plus grand joueur de l’histoire. »

LeBron James et Austin Reaves vivent aux yeux de tous une relation fraternelle depuis quelques mois. On peut y voir l’aîné et son cadet, ou y voir deux frères d’armes qui s’apprécient sur et en-dehors des parquets de la NBA. Les récentes déclarations vont par ailleurs dans ce sens. En avril, le King avait montré à quel point Reaves était un joueur particulier : « Ce n'est pas surprenant pour moi. Dès le premier entraînement j'ai su qu'il n'allait pas rester en two-way contract longtemps. Je suis là depuis suffisamment longtemps pour reconnaître les joueurs ayant un excellent QI basket, je sais aussi quel type de joueurs colle avec mon jeu, et j'ai su tout de suite que ce serait le cas avec Austin. »

Reaves déclare sa flamme à LBJ

Une déclaration qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd puisque depuis, Reaves montre clairement son attachement auprès du quadruple MVP de la ligue. La semaine dernière, il avait balancé ceci : « Une statue de LeBron James aux Lakers ? Bien sûr ! Pourquoi pas ? Il est arrivé à Los Angeles à une époque où la franchise ne rencontrait pas beaucoup de succès et en seulement deux ou trois ans, il a accroché une nouvelle bannière au plafond de la Crypto.com Arena. Donc oui, pourquoi pas ? Selon moi, il est le meilleur joueur de tous les temps. »

LeBron James, meilleur joueur de tous les temps ?