NBA : Il dévoile le problème de Michael Jordan

Benjamin Labrousse

Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire de la NBA, Michael Jordan était un joueur extrêmement polyvalent. Capable de marquer à n’importe quel moment, le légendaire numéro 23 savait également défendre dur sur l’homme. Mais selon l’ancien joueur Kendall Gill, MJ possédait tout de même un point faible à ce niveau-là.

Alors qu’en NBA, le débat du GOAT n’a jamais été aussi animé que celui opposant LeBron James à Michael Jordan, nombreux sont les partisans de la légende des Bulls de Chicago. Véritable icône de la Grande Ligue mais également du sport en général, le numéro 23 était réputé pour être un joueur très complet à la fois offensivement et défensivement. Récemment, un ancien joueur de la NBA a révélé un secret intéressant sur Michael Jordan.

Kendal Gill dévoile le grand point faible de Jordan

En effet, dans des propos relayés par ParlonsBasket , Kendal Gill a révélé un certain point faible de Michael Jordan en défense. « Le point faible de Michael Jordan ? En défense il faisait toujours ça : sauter à gauche. Je veux dire, sa droite et ma gauche à moi si je dribblais dans cette direction. Vous pouvez le voir, il l’a fait dans la vidéo que j’ai posté et j’ai roulé autour de lui. J’étais persuadé qu’il allait faire ça » , déclare ainsi l’ancien joueur des Nets notamment.

«C’était horrible de jouer avec lui»