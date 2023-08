Révolution en NBA, il se lâche sur Wembanyama

Benjamin Labrousse

Drafté en première position par les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama déchaîne les passions. Le pivot français est considéré comme l’un des plus gros talents européens de l’histoire du basket, et semble destiné à de grands accomplissements. Mais alors que la NBA va accueillir un nouveau format de compétition cette saison, certains estiment que la venue du Français dans la Grande Ligue va tout chambouler.

La saison 2023-2024 de la NBA s’annonce d’ores et déjà extrêmement passionnante. Car après l’intronisation du Play-In Tournament en 2021, la Grande Ligue va expérimenter une nouvelle compétition cette saison : le In-Season Tournament. Annoncé officiellement le 8 juillet dernier, ce nouveau format devrait ressembler aux compétitions européennes de football et se déroulera au mois de décembre prochain. Véritable révolution en NBA, ce type de format promet de grandes surprises et se déroulera au mois de décembre prochain.

NBA : Le Play-in, qu’est-ce que c’est ? https://t.co/3dZfvdsmYc pic.twitter.com/DX9FCkoIoV — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

« C’est littéralement un titre, c’est un trophée »

Mais cette saison, la NBA est également à suivre de près en raison des débuts de Victor Wembanyama avec les Spurs de San Antonio. Journaliste américain, Rick Kamla estime que ce nouveau tournoi pourrait être l’occasion rêvée pour Wemby de glaner un premier titre avec la franchise texane. « Ça reste quelque chose à gagner. C’est littéralement un titre, c’est un trophée. Ce n’est pas le championnat, ce n’est pas le trophée Larry O’Brien, mais je pense que les équipes et les joueurs devraient tout de même s’investir là-dedans, vraiment. Je soupçonne d’ailleurs qu’ils le feront » , affirme ce dernier dans des propos relayés par Parlons Basket .

« Nous devrions appeler cela le Victor Wembanyama Invitational »