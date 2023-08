NBA : Un crack veut surpasser Wembanyama

Arnaud De Kanel

Prospect le plus attendu depuis LeBron James, Victor Wembanyama est très attendu en NBA. Le joueur des Spurs part évidemment grand favori pour rafler le trophée de Rookie de la saison. Une distinction que veut lui contester Scoot Henderson, le troisième choix de la Draft 2023.

Victor Wembanyama déchaine les passions outre-atlantique. Cette fois-ci, le pivot tricolore a les pieds sur le continent américain et les plus impatients ont eu l'occasion de le voir débuter lors de la Summer League. Le Français défendra les couleurs des Spurs après avoir été drafté en première position. Il effectuera ses premiers pas en NBA dans la nuit du 25 au 26 octobre prochain (3h30) face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic. Sa présence a mis dans l'ombre un prospect très talentueux et qui aurait sans doute été drafté en première position dans une cuvée moins prestigieuse que la 2023. Il s'agit de Scoot Henderson. Concurrent direct de Wembanyama avant la Draft, le meneur a finalement été drafté par les Portland Blazers en troisième position. Pour autant, il reste sur de ses forces et il compte bien remporté le titre de Rookie de la saison promis au Français.

«Je gagnerai le Rookie de l'année»

Lors d'une vidéo pour Playmaker , Scoot Henderson a affirmé ses ambitions. « Mon objectif, évidemment, est de gagner le Rookie de l'année, et je gagnerai le Rookie de l'année. C'est juste un état d'esprit, une manifestation que j'ai en quelque sorte développée. Je n'ai jamais douté de moi, vous savez, en m'assurant que je mets toujours une bonne énergie dans l'air, en m'assurant que je me dis 'Je vais avoir une excellente saison de recrue '», a confié le meneur des Blazers. Scoot Henderson est très confiant pour la suite.

NBA : Un joueur des Lakers se lâche sur LeBron James https://t.co/zi3bAQS7oZ pic.twitter.com/wkwjgBVdIx — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

«Je vais avoir une belle carrière»