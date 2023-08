Basket-Coupe du monde : Les Bleus vivent un cauchemar, l’entraîneur se lâche

Benjamin Labrousse

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde, l’équipe de France a connu une énorme désillusion face au Canada d’entrée de jeu. Défaits 95 à 65, les partenaires de Nicolas Batum ont subit un véritable naufrage, qu’a tout de même tenté d’expliquer le sélectionneur français Vincent Collet en conférence de presse d’après-match.

Sans Victor Wembanyama, l’équipe de France espérait tout de même réussir son entrée en lice en Coupe du monde face au Canada. Giflés d’entrée de jeu (95-65), les hommes de Vincent Collet devront vite réagir face à la Lettonie ce dimanche.

«C’est terrible»

« On a vraiment lâché sur la fin de match, ce qui explique l’écart, vraiment dommageable parce qu’on n’a plus notre destin en main. Non seulement il faut gagner nos matches, mais en plus espérer que le Canada gagne les siens aussi sinon on sera forcément sortis de la compétition. C’est terrible. Terrible d’autant plus que l’entame, même si elle n’était pas très bonne, nous permettait d’y croire. Et déjà là (à 43-40 à la pause), on ne jouait pas très juste par rapport à ce qu’on voulait faire. On voulait éviter de tomber dans le piège de leur surpression et c’est ce qui nous a fait péter » , déclare ainsi le sélectionneur des Bleus Vincent Collet dans des propos relayés par Parlons Basket .

«On n’avait pas vu une telle pression défensive depuis très longtemps»