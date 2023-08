Basket : Le patron l’annonce, l’équipe de France vise un exploit historique

Hugo Chirossel

Ce vendredi, l’équipe de France fait ses débuts lors de la Coupe du monde 2023, qui a lieu aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Les Bleus feront leur entrée en lice face au Canada avec comme objectif de réaliser ce qui n’a encore jamais été fait dans l’histoire du basket français : remporter un Mondial. Si les Français sont toujours en quête de leur premier sacre, ils ont tout de même été auteurs de quelques exploits lors des éditions précédentes.

Sans Victor Wembanyama, mais avec Nando de Colo et Nicolas Batum. Tout juste drafté par les Spurs, Wemby ne participera pas à la Coupe du monde 2023 avec l’équipe de France, qui démarre ce vendredi. Il a préféré faire l’impasse sur cette compétition afin de se préparer au mieux à sa première saison en NBA, avec les Jeux olympiques de Paris 2024 dans un coin de sa tête. Les deux vétérans, après avoir raté l’Eurobasket l’année dernière, seront quant à eux bien présents.

NBA : C’est prédit, Wembanyama va marcher sur la concurrence cette saison https://t.co/0ozyDJWcYX pic.twitter.com/P6nsmRE5dc — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

« La France peut être championne du monde »

Le capitaine de l’équipe de France l’avoue, lui et ses coéquipiers ont « tous envie de faire un truc jamais fait auparavant », a confié Nicolas Batum dans un entretien accordé à L'Équipe . « La France peut être championne du monde... comme les autres qu'on a cités . » Les autres, ce sont forcément les États-Unis, mais également l’Espagne, l’Allemagne, l'Australie, la Slovénie ou même le Canada, premier adversaire des Bleus ce vendredi. Des équipes que l’équipe de France devra battre afin de réaliser ce qu’elle n’a encore jamais réussi à faire : remporter une Coupe du monde.

2014, élimination de l’Espagne mais défaite face à la Serbie

Les meilleurs résultats des Bleus ont été effectués lors des deux éditions précédentes du Mondial de basket. En 2014, ils avaient réussi à éliminer en quarts de finale le pays hôte et favori de la compétition, l’Espagne (65-52). Sans Tony Parker, l’équipe de France avait pu compter sur un jeune Rudy Gobert impérial dans la raquette, face notamment à Pau Gasol et Serge Ibaka. Un exploit qui aura été suivi d'une déception. Les hommes de Vincent Collet s’étaient inclinés en demi-finale contre la Serbie (85-90), avant de s’imposer face à la Lituanie lors de la petite finale (95-93), décrochant ainsi la troisième place et la médaille de bronze. Le meilleur résultat de l’équipe de France dans un Mondial depuis 1954, qui avait alors terminé quatrième.

2019 : Un exploit contre Team USA, suivi d’une nouvelle défaite en demi-finale