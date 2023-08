Basket : Fiasco pour l’équipe de France, il annonce une révolution

Hugo Chirossel

Si elle s’est imposée ce mardi face au Liban (71-85), l’équipe de France est d’ores et déjà éliminée de la Coupe du monde de basket. Un énorme échec pour les Bleus, qui étaient annoncés comme un des favoris de la compétition. Une désillusion qui doit servir de piqûre de rappel, à seulement un an des Jeux olympiques de Paris 2024. Boris Diaw a annoncé qu’absolument tout le monde sera remis en cause.

L’honneur est sauf. Écrasée par le Canada, puis battue par la Lettonie, l’équipe de France s’est imposée ce mardi face au Liban. Une maigre satisfaction pour les hommes de Vincent Collet, d’ores et déjà éliminés de la Coupe du monde, alors qu’ils étaient annoncés comme un des grands favoris, au même titre que les États-Unis, l’Allemagne ou l’Espagne. Une performance qui a de quoi inquiéter à seulement un an du début des Jeux olympiques de Paris 2024.

«Personne n'est irréprochable»

« On aurait voulu pouvoir enchaîner comme on a fait ces dernières années, enchaîner les médailles, monter en puissance. On est obligé d'accuser le coup. Se remobiliser », a déclaré Boris Diaw, dans des propos relayés par L’Équipe . « Il s'est passé plein de choses, c'est multifactoriel, il y a plein de raisons différentes qui mènent à cette contre-performance. Personne n'est irréprochable, au sens large du groupe France. On va analyser, remettre à plat . »

«Il faut re-réfléchir sur la façon dont on est arrivé là»

Concernant les problèmes lors de la préparation et l’absence de Thomas Heurtel, le manager de l’équipe de France estime qu’il faut « re-réfléchir sur la façon dont on est arrivé là. On ne va pas forcément se pencher sur les absents ou non. La première réflexion, avec ce groupe, comment on n'a pas réussi à faire mieux. Je n'ai pas encore le bilan, on va le faire dans les prochains jours . » Une réflexion qui sera faite avec les cadres du groupe : « On inclut toujours les cadres, les joueurs. Ça fait plusieurs années qu'on fait des débriefings. Sur une médaille d'argent aux Jeux, c'est plus simple. Là, ce sera plus compliqué et plus long, mais on inclut tout le monde . »

«Tout le monde sera remis en cause»