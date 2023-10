« Plus confiant », qu’attendre d’Ousmane Dieng pour sa deuxième saison en NBA ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Sélectionné en 11e position lors de la draft 2022, Ousmane Dieng n’a pas eu l’occasion de beaucoup se montrer avec le Thunder d’Oklahoma City. Après avoir disputé 39 matches en NBA lors de son année rookie, il affirme être « plus confiant mentalement et prêt pour cette nouvelle saison ».

« Je suis là pour montrer ce que je sais faire et continuer à aider l’équipe » , annonce Ousmane Dieng, 20 ans. Après une saison marquée par « des hauts et des bas » , entre sa blessure au poignet droit, ses matches en G League et ses 39 apparitions en NBA, le joueur français se dit prêt à passer à la vitesse supérieure au sein de la jeune équipe du Thunder d’Oklahoma City.

« Plus confiant mentalement et prêt pour cette nouvelle saison »

« Je me sens plus confiant mentalement et prêt pour cette nouvelle saison » , confiait l’ailier, en marge de la rencontre de pré-saison face aux Spurs, mardi dernier. « Je pense que j’ai progressé. J’ai pu voir une saison entière, les 82 matches… » Bien qu’il ne connaisse pas encore son rôle au sein de l’ambitieux collectif d’Oklahoma City, il espère faire un grand bond en avant cette année.



Cet été, lors de la Summer League, Ousmane Dieng s’est montré convaincant avec des statistiques de 14,1 points, 6,1 rebonds et 4 passes par match. Son tir reste son principal axe d’amélioration. Un shot extérieur fiable lui permettrait de se démarquer au sein de son équipe et d’obtenir davantage de temps de jeu. Il a déjà montré de belles choses dans ce domaine, avec un pourcentage de réussite de 35,1 % à trois points lors de la ligue d’été. Il a continué sur sa lancée lors de ses trois premiers matches de pré-saison (38,5 % à trois points), fruit de son travail de l’intersaison.

« J’ai changé ma mécanique de tir »