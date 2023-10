NBA : Ces trois stars qui risquent d’être échangées au cours de la saison 2023-24

Florian Barré

De Kevin Durant aux choix de draft, en passant par des joueurs qui n’ont jamais foulé un parquet en NBA… Au total, 61 joueurs ont été échangés entre la soirée d'ouverture et la date limite des échanges de la saison 2022-23. Ces derniers mois, Damian Lillard a aspiré toute notre attention mais maintenant que la saison approche, il faut élargir un peu nos horizons et identifier quelques-uns des candidats commerciaux les plus importants pour 2023-24.

James Harden

Pendant la majeure partie de l’intersaison en NBA, un échange avec James Harden paraissait improbable pour les 76ers. En effet, les Clippers n’ont pas atteint le prix demandé par Daryl Morey et personne d’autre ne semblait intéressé. Mais maintenant que nous savons que les Clippers ont au moins proposé un choix de premier tour non protégé et un échange, un accord semble être à portée de main. Après tout, Philadelphie ne prévoit apparemment pas de garder Harden au-delà de la saison. Cela n’a donc pas de sens de le garder dans ce contexte. Même s'il ne s'agit pas des Clippers, les circonstances peuvent changer au cours de la saison. Tout ce qu'il faut pour faire monter le prix, c'est qu'une franchise supplémentaire ait besoin de manière inattendue d'un meneur vétéran. Ainsi, Philadelphie sera en mesure de conclure un accord. Ce n’est à priori plus qu’une question de temps.

Malcolm Brogdon

Alors que Portland est convaincu par l’idée de garder Robert Williams III, et ce malgré la présence de Deandre Ayton au poste de pivot, tout porte à croire que le même sort n’est pas réservé à Malcolm Brogdon. Les deux joueurs sont récemment arrivés dans l’Oregon en provenance de Boston mais Brogdon pourrait déjà être poussé vers une autre franchise. En effet, les Blazers ont déjà Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Anfernee Simons sur la ligne arrière et l’ancien des C’s a trop de valeurs pour les équipes jouant le titre. En somme, Malcolm Brogdon sera un solide vétéran pour les jeunes Trail Blazers… jusqu'à février.

Pascal Siakam