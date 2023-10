NBA : Les Mavericks de Doncic et Irving abordent la nouvelle saison dans le doute

Florian Barré

La saison 2022-23 a marqué un tournant dans l’histoire récente des Dallas Mavericks puisque depuis 2019, les Texans n’avaient plus manqué les séries éliminatoires NBA. Cette année, la franchise emmenée par le duo Luka Doncic - Kyrie Irving aura, pour sûr, à coeur de se rattraper. Cependant, la défaite récente contre le Real Madrid et les deux précédentes contre les Timberwolves n’ont rien de rassurantes, d’autant que les deux superstars de l’équipe souffrent physiquement.

Une standing ovation, trois tirs extérieurs, 9 points inscrits et puis plus rien. Le retour de Luka Doncic à Madrid mardi a été écourté en raison d’une gêne au mollet gauche, dans un match de présaison NBA où le Real a battu sur le fil Dallas (127-123). Auparavant, la franchise texane s’était déjà inclinée contre celle du Minnesota, 104-96 le 7 octobre et 111-99 deux jours plus tôt. Ces trois rencontres, amicales certes, ont donné quelques vérités, bien que Kyrie Irving n’y ait pas participé, blessé à l’aine.

NBA : Aucun GM ne voit les Warriors remporter un nouveau titre cette saison, Steve Kerr réagit https://t.co/Y8QI19aliI pic.twitter.com/1hz9NsVZOg — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Une douleur qui dure depuis plusieurs mois

Contre le Real Madrid, le prodige slovène n’a joué que 4 minutes et 59 secondes. « Personne ne voulait jouer ce match plus que moi, mais j’ai eu une douleur au mollet hier à l’entraînement... ce n’est rien de sérieux mais je ne voulais pas l’aggraver », a expliqué Luka Doncic devant la presse. « Vous me connaissez, j'aurais voulu jouer plus de minutes mais je ne pouvais pas. » Cette blessure, l’ancien du Real la traîne depuis le mois de mars. S'adressant aux médias lors de la Coupe du Monde FIBA 2023, Doncic avait déclaré qu'il était capable de jouer malgré la douleur, mais que la blessure « n’allait pas bien ».

Kidd se veut rassurant