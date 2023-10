La NBA pleure le décès d’un grand nom de la ligue

Florian Barré

Brendan Malone, ancien entraîneur-chef de la NBA et entraîneur adjoint de longue date, est décédé mardi à 81 ans. Malone a été entraîneur dans la NBA pendant près de 30 ans, plus récemment en tant qu'assistant des Detroit Pistons en 2016. L'ancien entraîneur-chef des Raptors de Toronto et des Cavaliers de Cleveland est également le père de l'actuel coach des Denver Nuggets, Michael Malone.

L'entraîneur de longue date de la NBA, Brendan Malone, est décédé à l'âge de 81 ans, ont annoncé mardi les Denver Nuggets : « C'est avec une immense tristesse que nous partageons le décès de l'entraîneur de longue date de la NBA, Brendan Malone, qui occupe une place particulière au sein de l'organisation et sera pour toujours un Denver Nugget », a déclaré l'équipe dans un communiqué. « L’entraîneur Brendan Malone était un homme formidable qui a laissé derrière lui un grand héritage dans le monde du basket-ball, mais on se souviendra encore plus de lui pour l'incroyable mari, père, fils et grand-père qu'il était et pour l'impact profond qu'il a eu sur ses amis. famille et collègues qui ont eu la chance de le connaître. Nos pensées vont à toute la famille Malone et à tous les proches de Brendan qui ressentent cette perte aujourd'hui. »

Les débuts de Brendan Malone

Avant d'arriver dans la NBA, Brendan Malone était assistant à Fordham, Yale et Syracuse avant de prendre le poste d'entraîneur-chef à Rhode Island en 1984. Après deux saisons avec les Rams, Malone a été assistant avec les Knicks de New York, travaillant sous Hubie Brown, Bob Hill et Rick Pitino. Malone a quitté New York après deux saisons pour rejoindre l'équipe de Chuck Daly à Detroit où il a aidé les Pistons à remporter deux championnats NBA consécutifs en 1989 et 1990. C'est pendant son séjour à Detroit que Malone a aidé à développer les « Jordan Rules » pour arrêter la star des Chicago Bulls Michael Jordan.

Un homme qui aura marqué la NBA de son empreinte