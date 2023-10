NBA : « C’est à des années-lumière », Victor Wembanyama stupéfait par le niveau de la compétition

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, auteur de 20 points lors de son premier match de présaison NBA, a impressionné tous les observateurs lors de ses débuts. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, le joueur français constate cependant une grande disparité entre le niveau de la ligue et ce qu’il a pu observer par le passé.

« C’est à des années-lumière » , a constaté Victor Wembanyama, après la défaite des San Antonio Spurs en présaison. Auteur de 20 points ce lundi face au Thunder d’Oklahoma City, le rookie a pu se frotter à une véritable équipe NBA pour la première fois depuis sa draft en juin. Et il voit déjà une nette différence.

NBA : Le début d’une rivalité pour Victor Wembanyama ? https://t.co/y9oFQezlA8 pic.twitter.com/e1Opl8tviR — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« Les joueurs, ça n’a rien à voir »

Après cette première sortie, Wemby retient principalement la dimension physique des athlètes sur le terrain. « Les joueurs, ça n’a rien à voir. Presque tout le monde est athlétique, contrairement à ce que j’ai pu voir dans le passé » , a confié le premier choix de la draft NBA. « Même les meneurs peuvent contrer, prendre des alley-oops, mettre des dunks… En termes de tactique, c’est différent. Mais en termes de niveau individuel, c’est à des années-lumière. »

Une première réussie malgré tout