NBA : Au cœur des rumeurs, ce All-Star est bloqué dans sa franchise

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Plusieurs équipes surveillent attentivement la situation des Chicago Bulls, espérant que l’équipe explose et se sépare de ses stars. La franchise de l’Illinois a reçu de nombreux appels concernant un éventuel transfert de Zach LaVine, mais aucun prétendant n’est prêt à répondre au prix demandé pour l’arrière d’après ESPN.

Les rumeurs de transfert entourant Zach LaVine se multiplient. Mais les Chicago Bulls exigent un prix élevé pour leur double All-Star, ce qui rend les équipes rivales réticentes à satisfaire leurs demandes, selon Jamal Collier d’ ESPN . Pour l’instant, le joueur de 28 ans reste dans la franchise et se concentre sur le terrain en attendant que les dirigeants prennent une décision sur son avenir.



« Mon engagement reste le même »

« Je me suis engagé avec les Bulls lorsque j’ai signé mon contrat de cinq ans » , a rappelé LaVine, à qui il reste trois ans de contrat et une option joueur à hauteur de 48,9 millions de dollars en 2026-2027. « Jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas, mon engagement reste le même. » La saison dernière, il a été le meilleur marqueur de l’équipe avec 24,8 points par match, ainsi que 4,5 rebonds et 4,2 passes décisives. Malgré ses performances individuelles convaincantes, Chicago a terminé à la 10e place de la Conférence Est en 2022-2023, manquant les playoffs.

« J’ai déjà été transféré, je sais comment y faire face »